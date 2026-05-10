A Vittoria tanti applausi meritati Vince il torneo la rumena Pop

A Vittoria, il pubblico ha applaudito con entusiasmo. La vincitrice del torneo è una giocatrice rumena, che si è aggiudicata il titolo. La finale si è conclusa senza la partecipante pratese, considerata una delle favorite, che aveva sperato di vittoria fino all’ultimo. La competizione si è svolta nel rispetto del calendario previsto, con incontri combattuti e molto seguiti dagli appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È svanito sul più bello il sogno di vedere la prima pratese ‘doc’ conquistare il prestigioso torneo Città di Prato. Davanti al pubblico delle grandi occasioni assiepato sul centrale Ciardi Focosi del Tc Prato, Vittoria Vignolini ha lottato con coraggio nella finale femminile del 42° Itf Junior, ma alla fine si è dovuta arrendere alla numero uno del seeding, la rumena Maria Valentina Pop, vittoriosa 7-5 6-4. La giornata conclusiva del torneo internazionale under 18 si è così chiusa con un bilancio in perfetta parità tra Italia e Romania: successo rumeno nel singolare femminile e affermazione azzurra nel maschile grazie a Filippo Alfano, capace di superare 6-2 6-4 Dennis Ciprian Spircu.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Vittoria tanti applausi meritati. Vince il torneo la rumena Pop ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: ATP Bucarest 2026, vince la pioggia sulla terra rossa rumena: programma rinviato a domani Gambiano espulso, tanti consensi. Applausi bipartisan alla Questura. Il sindaco: "Intervento importante""Un intervento importante che arriva al termine di un lavoro attento, grazie a Questura e Polizia di Stato per l’impegno e la professionalità...