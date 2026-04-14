Salone dell' orientamento la carica dei 26mila fino al 17 aprile alla Cittadella universitaria

Da ieri mattina, migliaia di studenti si sono recati alla Cittadella universitaria per partecipare al Salone dell’Orientamento, che si svolge fino al 17 aprile presso gli impianti del Cus Catania. L’evento, giunto alla sua edizione annuale, vede la presenza di circa 26.000 partecipanti che hanno visitato gli stand e gli spazi dedicati alle diverse opportunità formative offerte dall’università. La manifestazione si svolge in un contesto di incontri e scambio di informazioni rivolti ai giovani interessati al futuro scolastico e professionale.

Migliaia di ragazzi e ragazze ieri mattina hanno varcato i cancelli della Cittadella universitaria per visitare gli stand e gli altri spazi del Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania, ospitato anche quest’anno negli impianti del Cus Catania fino a venerdì 17 aprile. Un evento dai.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Furti e auto danneggiate alla Cittadella universitaria: gli studenti chiedono più controlliIl fenomeno, descritto come ricorrente, soprattutto nelle ultime settimane, sta generando preoccupazione tra chi frequenta quotidianamente la... Orientamento e lavoro. Il Salone guarda al futuroTorna il Salone dell’Orientamento dal 26 al 28 febbraio al Campus universitario spezzino dell’ Università di Genova.