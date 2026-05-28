Le strade dell’Appennino tra Marche ed Emilia si sono ricoperte di grandine in pochi minuti, creando un manto bianco su carreggiate e piazzali. La grandine ha colpito con intensità i punti più elevati, dove i temporali si concentrano maggiormente rispetto alle zone costiere. Le precipitazioni sono state accompagnate da forti raffiche di vento, che hanno contribuito a sollevare e depositare il ghiaccio.

? Punti chiave Come possono le strade imbiancarsi in pochi minuti?. Perché l'Appennino concentra la forza dei temporali rispetto alle coste?. Cosa fare immediatamente se ci si trova bloccati in auto?. Dove si stanno spostando i nuovi nuclei temporaleschi ora?.? In Breve Temporali tra 27 e 28 maggio hanno colpito Urbino e Cingoli.. L'orografia dell'Appennino ha concentrato l'energia in celle temporalesche localizzate.. La grandinata ha imbiancato strade e terreni agricoli in pochi minuti.. Il rischio di scivolamento richiede cautela per la viabilità tra i borghi.. Forti temporali e grandinate hanno colpito l’Appennino romagnolo e l’entroterra marchigiano durante la notte tra il 27 e il 28 maggio 2026, causando un repentino calo delle temperature e strade imbiancate dai chicchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appennino sotto la grandine: strade imbiancate tra Marche ed Emilia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Notte di maltempo in Emilia-Romagna: grandine e temporali tra Modena e Bologna, strade imbiancateNella notte in Emilia-Romagna si sono verificati temporali e grandinate tra le province di Modena e Bologna.

Pramaggiore sotto la grandine: strade imbiancate dal ghiaccioA Pramaggiore, alcune strade sono state ricoperte da ghiaccio a causa di una forte grandinata, creando un manto bianco sulla carreggiata.

Argomenti più discussi: Meteo Arpal: locali annuvolamenti. Al pomeriggio probabile passaggio di nubi. Su Appennino di Levante possibili temporali con colpi di vento e grandine -; Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla anche in Abruzzo: previsti temporali e grandinate.

Appennino Ligure sotto la neve: video mozzafiato dal Monte MaggiorascaGENOVA - La nevicata di Natale non ha risparmiato anche l'Appennino Ligure, con sconfinamenti nevosi fino a quote molto basse tra le Valli d'Orba, Scrivia e Trebbia. Sulle vette più elevate della Val ... ilmeteo.it

Meteo, rischio supercelle temporalesche e grandine in Piemonte: ecco le zone interessate dai fenomeniDopo i piovaschi delle ultime 24/48 ore è atteso l’ingresso di aria fredda da Nord Ovest: questo mix causerà fenomeni intensi, in particolare tra Piemonte e Lombardia ... msn.com