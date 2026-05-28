Nel cuore dell’Appennino, 21 lupi e diversi animali selvatici sono stati trovati morti a causa di esche avvelenate. Le autorità hanno sequestrato alcune di queste esche, mentre le indagini sono in corso per identificare i responsabili. L’uso di veleno ha causato la morte di diverse specie selvatiche, tra cui orsi bruni marsicani. L’Abruzzo registra un numero di avvelenamenti quattro volte superiore rispetto ad altre zone della regione.

? Domande chiave Come influisce il veleno sulla sopravvivenza dell'orso bruno marsicano?. Perché l'Abruzzo registra un tasso di avvelenamenti quattro volte superiore?. Quali specie protette rischiano la morte per le esche tossiche?. Come può lo Stato fermare la criminalità ambientale nell'Appennino?.? In Breve Tra il 2009 e il 2024 in Italia 16.826 animali sono morti per veleno.. Tra il 2019 e il 2023 sono stati registrati almeno 1.639 lupi morti.. L'Abruzzo presenta un tasso di avvelenamenti quattro volte superiore alla media nazionale.. Il 53% dei grifoni morti è vittima di avvelenamento per esche tossiche..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appennino: 21 lupi e animali selvatici morti per esche tossiche

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