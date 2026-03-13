A Roccaromana sono state trovate diverse carcasse di cani e gatti lungo le strade negli ultimi giorni. Sono stati segnalati decessi di animali domestici e selvatici, mentre si sono trovate esche avvelenate in alcune zone del paese. L’intera comunità è in allerta e le autorità stanno indagando sulle cause di questi episodi. Nessun dettaglio sulle eventuali responsabilità è stato ancora comunicato.

Una serie di decessi animali ha scatenato allarme a Roccaromana, dove nei giorni scorsi sono state rinvenute diverse carcasse di cani e gatti lungo le strade. La situazione si è aggravata con il ritrovamento di esche avvelenate nella frazione Statigliano, innescando un’indagine della Polizia municipale per identificare i responsabili. L’evento ha colpito profondamente la comunità locale, trasformando una normale giornata del 13 marzo 2026 in un momento di preoccupazione diffusa tra i residenti. Le autorità hanno già avviato le verifiche necessarie per fare luce su quanto accaduto nel territorio casertano. Il Territorio Sotto Sorveglianza. Nella frazione Statigliano, l’aria è densa di tensione dopo che alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di sostanze tossiche lasciate appositamente come trappole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roccaromana: esche avvelenate e morti animali, l’allarme

Articoli correlati

Allarme esche avvelenate, morti tre cani. “Si raccomanda la massima prudenza”Scatta l’allarme nel territorio comunale dopo il ritrovamento di esche avvelenate in via Pisacane, nella frazione di Cusercoli.

Cane morto a Castenedolo: allarme esche avvelenate al parcoUn cane ha perso la vita a Castenedolo dopo aver ingerito un cibo sospetto trovato al Parco Pisa, scatenando l’allarme per possibili esche avvelenate.

Altri aggiornamenti su Roccaromana esche avvelenate e morti...

Argomenti discussi: Roccaromana – Cani e gatti avvelenati in massa, scattano le indagini della Municipale ed Enpa; Spargono esche avvelenate per uccidere cani e gatti: è emergenza.

Animali morti in paese, trovate esche avvelenateROCCAROMANA – Cresce la preoccupazione tra gli abitanti a Roccaromana dopo il ritrovamento di numerosi animali morti in diversi punti del paese. Negli ultimi giorni, infatti, sono state rinvenute dive ... casertace.net