Muore sulla Statale 111 i familiari non si trovano | l' appello per Hassan

Nella serata di ieri, lungo la Strada Statale 111 tra Gioia Tauro e Taurianova, un uomo ha perso la vita in un incidente. I familiari dell’automobilista non sono al momento rintracciabili, e si è aperto un appello per individuarli. La notizia arriva dalla Piana di Gioia Tauro, dove si sono verificati i fatti.

La notizia arriva dalla Piana di Gioia Tauro. Nella serata di ieri, 9 marzo, lungo la Strada Statale 111, nel tratto che collega Gioia Tauro a Taurianova, un uomo è morto in un incidente stradale. Il punto esatto è all'altezza del Centro Commerciale Porto degli Ulivi. La vittima si chiamava Hassan El Kandoudi. Aveva 54 anni. Era nato a Kenefra, in Marocco, il 1° gennaio 1971, e risultava residente ad Avellino. Con sé aveva una carta d'identità italiana, rilasciata dal Comune di Avellino il 21 febbraio 2025: è grazie a quel documento che è stato possibile identificarlo. Secondo quanto riferito, El Kandoudi viveva da tempo nella Piana di Gioia Tauro, dove era conosciuto all'interno della comunità marocchina della zona. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

