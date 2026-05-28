Appalti verdi l’Italia può fare di più | un bando su cinque non applica i criteri ambientali minimi

In Italia, circa il 20% dei bandi di gara pubblica non integra i criteri ambientali minimi, nonostante siano obbligatori dal 2016. Questa percentuale indica che uno su cinque appalti non rispetta le norme previste per promuovere la sostenibilità ambientale. I dati derivano da un’analisi condotta sul settore degli appalti pubblici e mostrano una diffusione ancora limitata dell’applicazione dei criteri ambientali nelle procedure di gara.

In Italia, un bando di gara pubblico su cinque non applica i criteri ambientali minimi (CAM), nonostante dal 2016 ci sia l’obbligo di includerli negli appalti della pubblica amministrazione.È quanto emerge dal IX Rapporto dell’Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manfredonia, Bando “Si può fare”, seconda edizioneA Manfredonia si è aperta la seconda edizione del Bando “Si può fare”, promosso dall’amministrazione locale.

Intervento di cataratta più rapido e su misura grazie all’IA: perché questa innovazione può fare la differenza.Una nuova tecnologia sta rivoluzionando gli interventi di cataratta: si tratta di un laser “intelligente” che analizza l’occhio durante l’operazione,...

Argomenti più discussi: Appalti verdi, un bando su cinque non applica i criteri ambientali minimi; UE, LA PARTITA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA SI GIOCA NEI CAPITOLATI DEGLI APPALTI VERDI: FINO AL 21% IN MENO...; CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici; UNI EN ISO 14001:2026, revisione standard ambientale.

Appalti verdi, un bando su cinque non applica i criteri ambientali minimiOltre un bando di gara su cinque non applica i criteri ambientali minimi (i cosiddetti Cam), nonostante dal 2016 ci sia l’obbligo di includerli negli appalti pubblici. Il dato emerge dal nono Rapporto ... msn.com

Il Green Public Procurement entra in una nuova fase. L’avvio operativo del nuovo Piano sarà al centro del @Compraverde_ , in programma a Roma il 27 e 28 maggio #ComunediRoma #edifici #Italia #mensescolastiche #Roma #sostenibilità #transizioneecol x.com