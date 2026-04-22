Una nuova tecnologia sta rivoluzionando gli interventi di cataratta: si tratta di un laser “intelligente” che analizza l’occhio durante l’operazione, adattando in tempo reale le modalità di intervento. Questa innovazione permette di eseguire procedure più rapide e su misura per ogni paziente. La chirurgia della cataratta si avvicina a un livello di precisione maggiore, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale che integra l’analisi in tempo reale.

U n laser “intelligente” che legge l’occhio e adatta l’intervento in tempo reale. La chirurgia della cataratta entra in una nuova fase, sempre più precisa e personalizzata, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. E l’Italia segna un primato: il primo centro a introdurre questa tecnologia è l’ IRCCS di Negrar, in provincia di Verona. Miopia e astigmatismo nei bambini: è il momento giusto per una visita oculistica X Un sistema che “mappa” l’occhio prima di intervenire. Si chiama ALLY (Adaptive Cataract Treatment System) ed è una piattaforma di ultima generazione che combina robotica avanzata e algoritmi di intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Intervento di cataratta più rapido e su misura grazie all’IA: perché questa innovazione può fare la differenza.

Notizie correlate

Dado Van Peteghem ospite in università: “IA e innovazione digitale, Bergamo può fare la differenza”Il suo nome è forse il più intrigante nella fitta lista di ospiti della 6ª edizione di Bergamo Next Level, la tre giorni di talk e conferenze...

Grazie all’Ia in arrivo ‘gemello digitale’ del microbiota, così terapie sempre più su misura(Adnkronos) – La medicina del futuro non si limita più a curare i sintomi, ma impara a prevederli nel mondo virtuale prima che si manifestino nel...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Cataratta, con l’uso dell’IA chirurgia sempre più precisa; Interventi alla cataratta, il Perrino aperto anche la domenica; Arriva in Italia il laser con IA per rimuovere la cataratta; Ipercolesterolemia, target LDL.

Cataratta, l’AI rivoluziona il laser robotico. IRCCS di Negrar 1° in ItaliaCataratta. L’AI rivoluziona il laser robotico. l'IRCCS di Negrar 1° in Italia. Oculistica eccellenza nazionale ... giornaleadige.it

Cataratta, il primo laser robot con IA d’Italia: la rivoluzione a NegrarL’IA entra in sala operatoria e precisamente all'Irccs si Negrar segnando una svolta per l'intervento di cataratta ... veronaoggi.it

TeleRama. . Stato di agitazione alla Centrale Enel di Cerano: i Cobas hanno organizzato due assemblee davanti ai cancelli. Mobilitazione avviata per i 3 licenziati Colemi e i 50 ex Sir. Chiesto l'intervento di Governo ed Enel sulla decarbonizzazione. - facebook.com facebook