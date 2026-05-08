Manfredonia Bando Si può fare seconda edizione

A Manfredonia si è aperta la seconda edizione del Bando “Si può fare”, promosso dall’amministrazione locale. A questa edizione hanno partecipato in 22, con un totale di 164 giovani coinvolti nelle proposte presentate. L’iniziativa mira a stimolare idee e progetti, coinvolgendo direttamente i giovani del territorio.

Alla seconda edizione del Bando “Si Può Fare”, iniziativa promossa dal Comune di Manfredonia, sono pervenute 22 proposte con il coinvolgimento di 164 giovani. Dopo una valutazione basata su criteri condivisi (coerenza con il bando, impatto sociale, partecipazione giovanile, sostenibilità, innovazione, fattibilità e sicurezza), ieri, in Sala Consiliare, sono stati presentati 11 micro-progetti, per un finanziamento complessivo di 24.500 euro, che coinvolgono 117 giovani. “È un segno e un segnale visibile e permanente di una visione di politiche giovanili ben precisa: i giovani sono i protagonisti” – riferisce il Sindaco la Marca, che ha sostenuto fortemente tale iniziativa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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