Appalti pulizie a Economia lavoratori in rivolta davanti all' Ateneo | Non percepiamo stipendi da due mesi
I lavoratori delle pulizie davanti all'Ateneo di Bari protestano, denunciando di non aver ricevuto stipendi da due mesi. La protesta coinvolge il personale che opera presso la Facoltà di Economia e commercio. Nessun pagamento è stato effettuato negli ultimi 60 giorni, portando le lavoratrici e i lavoratori a manifestare pubblicamente. La situazione riguarda esclusivamente il servizio di pulizie all’interno dell’università. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sull’eventuale risoluzione del problema.
Continua la protesta dei lavoratori addetti al servizio di pulizie presso la Facoltà di Economia e commercio di Bari. Questa mattina i dipendenti della società appaltatrice sono davanti l'Ateneo cittadino per un sit-in: da due mesi 15 dipendenti non percepiscono lo stipendio.Due mesi senza. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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