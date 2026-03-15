Irpiniambiente stipendi a rischio | protesta dei lavoratori davanti alla Prefettura

Questa mattina davanti alla Prefettura di Avellino si sono radunati i lavoratori di Irpiniambiente e i rappresentanti sindacali per una protesta. Il presidio è stato organizzato per chiedere chiarimenti sulla situazione degli stipendi, che sono a rischio. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno esposto i loro disagi e richieste. La polizia ha monitorato l’evento senza intervenire.

Tensione questa mattina davanti alla Prefettura di Avellino, dove i lavoratori di Irpiniambiente e i sindacati di categoria hanno organizzato un presidio di protesta. Al centro della mobilitazione i mancati pagamenti da parte di diversi Comuni per le fatture relative al servizio di gestione dei rifiuti, che hanno portato al rinvio dello stipendio di febbraio. Ma la questione salariale è solo la punta dell'iceberg. Le preoccupazioni dei lavoratori investono la tenuta complessiva dell'azienda provinciale e il futuro dei circa 480 dipendenti della società, in un contesto di difficoltà strutturali che si trascinano da tempo. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Fondazioni lirico-sinfoniche, presidio dei lavoratori del Carlo Felice davanti alla prefetturaPresidio oggi a Genova davanti alla Prefettura dei lavoratori della fondazione Carlo Felice. Irpiniambiente senza stipendi, i lavoratori in piazza: "Nessuno può chiedere di lavorare gratis"I sindacati sono espliciti nell'indicare il responsabile: non si tratta di una crisi finanziaria o economica dell'azienda, ma del mancato pagamento... Approfondimenti e contenuti su Irpiniambiente stipendi a rischio... Argomenti discussi: Irpiniambiente senza stipendi, i lavoratori in piazza: Nessuno può chiedere di lavorare gratis; I Comuni irpini non saldano Irpiniambiente che ritarda gli stipendi. Il caso finisce in Prefettura.