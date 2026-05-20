Senza stipendi da due mesi la protesta dei lavoratori appalti pulizie della facoltà di Economia

I lavoratori impegnati nel servizio di pulizie presso la facoltà di Economia e Commercio di Bari non hanno ricevuto lo stipendio da due mesi. Attualmente sono in assemblea permanente e hanno avviato una protesta pubblica per denunciare la loro condizione. La loro mobilitazione riguarda esclusivamente il mancato pagamento delle retribuzioni, senza che siano state avanzate altre richieste o rivendicazioni. La situazione riguarda un appalto specifico, denominato Lotto 5, gestito da un'azienda appaltante.

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Non percepiscono lo stipendio da due mesi. I lavoratori impegnati nell'appalto del servizio di pulizie presso la facoltà di Economia e Commercio di Bari (Lotto 5) sono in mobilitazione e in assemblea permanente, per denunciare la loro situazione. “Grave crisi per 15 lavoratori e per le. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eboli: Da mesi senza stipendio, monta la protesta dei dipendenti di una cooperativa Sullo stesso argomento Irpiniambiente, stipendi a rischio: protesta dei lavoratori davanti alla PrefetturaTensione questa mattina davanti alla Prefettura di Avellino, dove i lavoratori di Irpiniambiente e i sindacati di categoria hanno organizzato un... San Marino, l’allarme dei giocatori: "Senza stipendi e pasti da mesi"È come dover vincere un campionato di Formula 1 correndo con un’utilitaria e dovendosi pure pagare la benzina, il tutto mentre il team radio è muto e... Calzaturificio, in 30 senza stipendio: Prendiamo due euro al giornoMartin Casini è uno dei dipendenti dell’azienda che non ha più commesse per effetto della crisi del settore. Il 25 maggio vertice in Regione per far fronte alla drammatica situazione di chi non ha cas ... msn.com