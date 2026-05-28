Venerdì 30 maggio alle 18:30 si terrà l’inaugurazione del Simposio Internazionale di Scultura, organizzato da Apice. L’evento vedrà la partecipazione di artisti provenienti da diversi paesi, che realizzeranno opere in un contesto dedicato all’arte e alla rinascita. La presentazione si svolgerà in una location ancora da definire e sarà aperta al pubblico. L'iniziativa durerà alcuni giorni, offrendo l'opportunità di assistere alla creazione di sculture in tempo reale.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà presentato ufficialmente venerdì 30 maggio alle ore 18:30, in Piazza della Ricostruzione ad Apice, il Simposio Internazionale di Scultura “Da Apice ad Apice”, progetto artistico-culturale ideato e curato dallo scultore Egidio Iovanna che dal 30 maggio al 12 giugno trasformerà il paese in un laboratorio internazionale di arte contemporanea a cielo aperto. L’iniziativa, promossa dal Comune di Apice, nasce con l’obiettivo di unire arte, memoria e territorio attraverso un percorso creativo che coinvolgerà artisti provenienti da diversi Paesi europei, chiamati a realizzare opere originali ispirate al tema della rinascita, della ricostruzione e del dialogo tra Apice Vecchia e Apice Nuova. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Apice presenta il Simposio Internazionale di Scultura: artisti da tutto il Mondo nel segno dell’arte e della rinascita

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