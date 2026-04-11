Apice Nuova punta sull’arte | nasce un simposio per rinascere

Il Comune di Apice Nuova ha approvato un progetto volto a promuovere l’arte attraverso un simposio internazionale di scultura. Per questa iniziativa sono stati destinati 37mila euro, con l’obiettivo di trasformare l’area urbana in un centro di rilevanza artistica a livello globale. Il progetto prende il nome di Da Apice ad Apice e mira a valorizzare il patrimonio artistico locale attraverso un evento di portata internazionale.

Il Comune di Apice Nuova ha approvato un piano per trasformare il proprio tessuto urbano in un polo artistico internazionale, stanziando 37mila euro per il progetto denominato Da Apice ad Apice – Simposio Internazionale di Scultura. L’iniziativa, che vedrà la guida artistica di Egidio Iovanna, si svolgerà dal 31 maggio all’11 giugno 2026, con l’obiettivo di utilizzare la scultura come leva per ricostruire l’identità di una città nata dalle macerie del terremoto degli anni Sessanta. La decisione della Giunta Pepe punta a superare la natura puramente estetica dell’evento, inserendolo in una visione di sviluppo strategico che coinvolga i cittadini e i nuovi flussi turistici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apice Nuova punta sull’arte: nasce un simposio per rinascere Rimini punta sull’educazione: nasce “Scuola Plus” contro dispersione scolastica e fragilitàIl Comune avvia “Scuola Plus”, progetto da 70 mila euro per laboratori pomeridiani rivolti a 40 studenti delle scuole Panzini e Di Duccio Il... Nasce la Società italiana di flebolinfologia emodinamica, a Palermo il primo simposio euromediterraneoNasce ufficialmente la Sife – Società italiana di flebolinfologia emodinamica, nuova realtà scientifica italiana dedicata allo studio, alla ricerca e... Si parla di: Brundle: Tempi difficili per Russell. Tratti Antonelli come Hamilton al suo apice; Commercio siracusano in lutto: si è spento Francesco D’Apice, il gioielliere di Ortigia. Apice diventa laboratorio creativo a cielo aperto: da fine maggio un Simposio internazionale di scultura per rigenerare la cittàUn investimento da 37mila euro per trasformare la cittadina in un laboratorio creativo a cielo aperto. Con una delibera di Giunta, il Comune di Apice ha approvato il progetto Da Apice ad Apice – Simp ... ntr24.tv