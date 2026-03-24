Arezzo, 24 marzo 2026 – . Lunedì 30 marzo alle 18 all’auditorium della Banca Valdarno u n dialogo profondo tra psicologia e bellezza con Alberto Pellai e Barbara Tamborini. In un’epoca segnata dalla pervasività del digitale e dal crescente isolamento sociale dei più giovani, il Sistema museale del Valdarno Superiore promuove una riflessione necessaria sul potere terapeutico della cultura. L’incontro, dal titolo evocativo “Esci da quella stanza”, ispirato dal titolo del saggio di Alberto Pellai e Barbara Tamborini, propone un dialogo profondo tra psicologia e bellezza, offrendo strumenti concreti per riconnettere le nuove generazioni al mondo reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esci da quella stanza. Come e perché riportare i nostri figli nel mondo. Il ruolo dell’arte, della bellezza e dei musei

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