Aperihills aperitivo in cantina Ca' Vendalis nei Colli Euganei

Notizia in breve

Un evento chiamato Aperihills si è svolto nella cantina Ca' Vendalis, situata nei Colli Euganei, in provincia di Padova. L’iniziativa ha offerto un aperitivo in un ambiente tra vigneti e ulivi, con ingresso gratuito. La manifestazione ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza di degustazione in un contesto naturale. La cantina ha aperto le sue porte per questa occasione, senza richiedere biglietto di ingresso.