Aperihills aperitivo in cantina Ca' Vendalis nei Colli Euganei
Un evento chiamato Aperihills si è svolto nella cantina Ca' Vendalis, situata nei Colli Euganei, in provincia di Padova. L’iniziativa ha offerto un aperitivo in un ambiente tra vigneti e ulivi, con ingresso gratuito. La manifestazione ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza di degustazione in un contesto naturale. La cantina ha aperto le sue porte per questa occasione, senza richiedere biglietto di ingresso.
? Aperihills – Aperitivo in cantina nei Colli Euganei Ca' Vendalis? Cinto Euganeo (Padova), VenetoIngresso libero e gratuitoAperihills e l’evento aperitivo originale in cantina firmato Ca' Vendalis, immerso tra vigneti e ulivi dei Colli Euganei. Un’esperienza enogastronomica e musicale con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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