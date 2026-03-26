Ca’ Vendalis riapre per la stagione 2026 tra vino cucina e natura nei Colli Euganei

Da sabato 28 marzo, Ca’ Vendalis apre ufficialmente per la stagione 2026 nei Colli Euganei. Le porte rimarranno aperte dalle 12 alle 22, offrendo l’opportunità di visitare vigneti e oliveti, degustare vini locali e condividere momenti di relax immersi nella natura. La struttura si prepara ad accogliere visitatori e appassionati in un ambiente caratterizzato da paesaggi verdi e tradizione enogastronomica.

? La stagione 2026 di Ca’ Vendalis riparte.Da sabato 28 marzo, dalle 12 alle 22, riaprono le porte di Ca’ Vendalis per una nuova stagione tra vigneti e oliveti, buon vino e momenti da vivere con calma.Un’esperienza tra gusto e territorioSaremo aperti tutti i weekend e nei giorni festivi, pronti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Ca’ Vendalis riapre per la stagione 2026 tra vino, cucina e natura nei Colli Euganei Articoli correlati Agri-aperitivo sui Colli Euganei: l'apertura straordinaria da Cà VendalisDopo il grande successo dell'ultimo appuntamento, l'azienda agricola Ca' Vendalis annuncia una nuova apertura straordinaria dedicata al relax e al...