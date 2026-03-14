Escursione nei Colli Euganei | 6,5 km e merenda in locanda
Un gruppo di escursionisti si prepara a trascorrere un pomeriggio di marzo 2026 nei Colli Euganei, percorrendo circa 6,5 chilometri. La partenza avviene da Valsanzibio, seguendo l’antica via che collega le valli orientali alla località di Faedo. Al termine dell’escursione, è prevista una merenda in una locanda della zona.
Un pomeriggio di marzo 2026 porterà un gruppo di escursionisti nel cuore selvaggio dei Colli Euganei, partendo da Valsanzibio verso l’antica via che collega le valli orientali a Faedo. L’iniziativa prevede uno sviluppo di 6,5 chilometri con un dislivello positivo di 260 metri, da completare in quattro ore totali, includendo una sosta per una merenda tradizionale in una locanda rinomata. L’evento si colloca in un contesto di riscoperta delle vie storiche e della natura rigogliosa che caratterizza questo territorio veneto. La partecipazione richiede un contributo di 10 euro, mentre la consumazione al ristorante è a carico diretto del visitatore presso il gestore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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