Blitz in due sale ricevimenti del Foggiano | scoperti 11 lavoratori in nero

Domenica 17 maggio, le forze di vigilanza sono intervenute in due sale ricevimenti nel Foggiano, nell’ambito delle verifiche sul settore della ristorazione con somministrazione. Durante i controlli sono stati individuati undici lavoratori impiegati senza contratto regolare. Le ispezioni sono state condotte dal personale dell’Ispettorato del Lavoro di Foggia, che ha verificato la presenza di lavoratori in nero e ha portato all’accertamento di irregolarità nel rispetto delle norme sul lavoro.

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