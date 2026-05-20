Blitz in due sale ricevimenti del Foggiano | scoperti 11 lavoratori in nero

Da foggiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio, le forze di vigilanza sono intervenute in due sale ricevimenti nel Foggiano, nell’ambito delle verifiche sul settore della ristorazione con somministrazione. Durante i controlli sono stati individuati undici lavoratori impiegati senza contratto regolare. Le ispezioni sono state condotte dal personale dell’Ispettorato del Lavoro di Foggia, che ha verificato la presenza di lavoratori in nero e ha portato all’accertamento di irregolarità nel rispetto delle norme sul lavoro.

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Domenica 17 maggio, nell’ambito delle attività di vigilanza nel settore della ristorazione con somministrazione, il personale ispettivo dell’Itl di Foggia ha sottoposto a controllo due sale ricevimenti. Entrambe sono risultate irregolari: dei 34 lavoratori trovati sul posto, 11 erano privi di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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