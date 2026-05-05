A Pagani, due uomini di 32 e 34 anni sono stati fermati e portati in manette con l’accusa di aver aggredito e rapinato una persona in strada. Secondo quanto riferito, i due sono stati trovati in possesso di oggetti considerati offensivi e sono sospettati di aver causato lesioni alla vittima durante l’episodio. Le forze dell’ordine hanno confermato il loro arresto e stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Due uomini di 32 e 34 anni sono stati arrestati a Pagani con le accuse di rapina aggravata, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri di Boscoreale, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Torre Annunziata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo scorso marzo un uomo di nazionalità bengalese sarebbe stato aggredito a Boscoreale da due persone a bordo di un’auto. La vittima sarebbe stata minacciata con un coltello e rapinata di denaro e telefono cellulare. L’episodio avrebbe generato paura anche tra alcune persone presenti, intervenute nel tentativo di prestare soccorso all’uomo.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pagani, aggredito e rapinato in strada: arrestati due uomini

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