Antonio Patuelli incontra a Roma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Oggi pomeriggio, a Roma, il presidente dell'Associazione bancaria italiana ha incontrato il Presidente della Repubblica nelle scuderie di palazzo Altieri. L'incontro si è svolto nel tardo pomeriggio e ha coinvolto anche il presidente della Cassa di Ravenna, confermato alla guida dell'associazione per il prossimo biennio. Nessuna comunicazione ufficiale sui temi trattati o sui contenuti dell'incontro.

Oggi pomeriggio, alle scuderie di palazzo Altieri a Roma, il presidente dell'Associazione bancaria italiana (Abi) Antonio Patuelli, recentemente confermato alla guida dell'associazione per il prossimo biennio, nonché presidente della Cassa di Ravenna, ha incontrato il Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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