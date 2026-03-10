Lungo applauso per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è stato accolto con un lungo applauso il presidente della Repubblica. L’ingresso del Capo dello Stato è stato filmato dal videomaker Giuseppe Cabras. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli sulla scaletta o altri interventi, concentrando l’attenzione sull’accoglienza riservata al presidente. La scena si è conclusa con il pubblico in piedi e un applauso che ha accompagnato l’arrivo.

L'ingresso del Capo dello Stato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Video Giuseppe Cabras NewPressPhoto).