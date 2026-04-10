Imola celebra il mito | Pier Guidi riceve il Trofeo Bandini Special

A Imola si è svolta una cerimonia per premiare un pilota con il Trofeo Bandini Special, un riconoscimento che celebra le imprese nel mondo delle corse. La premiazione si è tenuta all’interno di Palazzo Sersanti, nel centro storico della città. L’evento ha coinvolto numerosi appassionati e rappresentanti del settore, sottolineando il legame tra la tradizione motoristica locale e le competizioni di endurance.

Il cuore pulsante del emiliano si sposta tra le mura storiche di Palazzo Sersanti, a Imola, per celebrare l’eccellenza della velocità e la continuità di un distretto che ha fatto dell’endurance il proprio vessillo. Giovedì 16 aprile, alle ore 19,30, si terrà infatti la terza edizione del Trofeo Bandini Special, un evento che mira a consolidare il legame profondo tra la Terra dei Motori e le competizioni di durata del FIA World Endurance Championship (WEC). Un ponte generazionale tra il mito di Bandini e il primato di Pier Guidi. La serata di Imola non rappresenta solo una premiazione, ma un filo conduttore che lega le glorie del passato ai leader contemporanei delle piste internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imola celebra il mito: Pier Guidi riceve il Trofeo Bandini Special Leggi anche: Wec a Imola, il Trofeo Bandini Special a Palazzo Sersanti: la star è il ferrarista Alessandro Pier Guidi Leggi anche: Wec a Imola, torna il Trofeo Bandini Special: sarà premiato il campione del mondo della Ferrari Alessandro Pier Guidi