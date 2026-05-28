Antegnate dà l’addio a Kevin Bonetti | venerdì i funerali del 24enne morto nello schianto in moto

Antegnate. Saranno celebrati domani, venerdì 29 maggio, i funerali di Kevin Bonetti, il 24enne morto nel tragico incidente stradale avvenuto martedì sera nel Bresciano, lungo la Provinciale 469 nel territorio di Capriolo. Con la sua scomparsa Kevin lascia nel dolore la mamma Moira, il papà Alex, il fratello Marco e la compagna Lucrezia. Kevin Bonetti viaggiava in sella alla sua moto quando si è verificato lo scontro con un’autovettura. Il bilancio dell’incidente è stato di un morto e quattro feriti. Sul posto erano intervenuti i soccorsi con elisoccorso da Bergamo, automedica e ambulanza, ma per il 24enne non c’era stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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