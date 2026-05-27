Schianto in moto nel Bresciano | Palosco piange Kevin Bonetti morto a 24 anni

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 19 di martedì 26 maggio sulla Provinciale 469 nel territorio di Capriolo. La vittima, un giovane di 24 anni, è stato coinvolto in uno scontro in moto e ha perso la vita. L’area è stata immediatamente chiusa per i rilievi delle forze dell’ordine. La comunità di Palosco si è stretta attorno al dolore per la scomparsa di Kevin Bonetti.

L’incidente è avvenuto martedì sera lungo la provinciale 469, nel territorio di Capriolo. Per il giovane non c’è stato nulla da fare Palosco. È Kevin Bonetti la vittima del grave incidente stradal e avvenuto intorno alle 19 di martedì 26 maggio lungo la Provinciale 469, nel territorio di Capriolo. Il motociclista 24enne ha perso la vita nello schianto con un’autovettura. Il giovane, originario del Bresciano, da circa un anno viveva con la compagna a Palosco. Dai suoi profili social, dove pubblicava spesso fotografie che lo ritraggono vicino alla sua Kawasaki ZX-6R e alla sua Audi, emerge la sua viscerale passione per i motori. La stessa passione che, ironia della sorte, nel giro di pochi attimi se l’è portato via. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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