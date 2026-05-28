Antartide studio INGV su gas del mantello terrestre
Uno studio dell'INGV rivela che i processi geodinamici di superficie influenzano la composizione profonda della Terra. In particolare, si evidenzia il trasferimento di elementi volatili lungo le zone di subduzione, dove una placca tettonica scivola sotto un'altra. La ricerca si concentra sui gas presenti nel mantello terrestre e il loro ruolo nel modellare la struttura interna del pianeta. I risultati sono stati ottenuti analizzando dati raccolti in Antartide.
(Adnkronos) – I processi geodinamici di superficie esercitano un ruolo attivo nel modellare la composizione profonda della Terra attraverso il trasferimento di elementi volatili lungo i piani di subduzione, ovvero le zone in cui una placca tettonica scivola al di sotto di un'altra. I riscontri geochimici documentati nello studio intitolato "Volatiles in the mantle below. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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