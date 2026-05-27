Scienza così gli ecosistemi marini influenzano il mantello terrestre
Gli ecosistemi marini sulla superficie degli oceani possono influenzare la composizione chimica delle zone più profonde del mantello terrestre. Studi recenti indicano che le interazioni tra l’ambiente marino e le rocce sottostanti possono portare a modifiche chimiche nel sottosuolo. Questi processi avvengono attraverso il trasporto di sostanze chimiche e l’attività di organismi marini che interagiscono con le rocce. La ricerca evidenzia un collegamento tra ambienti superficiali e profondi, anche in assenza di contatti diretti.
Anche gli ecosistemi superficiali possono contribuire a modificare la composizione chimica delle regioni piu’ profonde della Terra. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Gondwana Research e condotto sul vulcano Deception Island, nell’Antartide settentrionale, da un gruppo internazionale di ricerca con il coinvolgimento dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il lavoro, coordinato nell’ambito del progetto EruptING guidato da Antonio Alvarez Valero dell’Universita’ di Salamanca, fornisce per la prima volta dati diretti sulla composizione di carbonio, azoto e gas nobili del mantello terrestre in un settore del pianeta finora poco studiato, mostrando come materiali provenienti dagli ecosistemi marini polari possano lasciare un’impronta chimica nelle profondita’ terrestri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Unseen Atlantic | Exploring The Ocean That Guards Earths Greatest Secrets
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