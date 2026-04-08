Campi Flegrei il nuovo studio Ingv | come la pioggia influenza terremoti e pressione del suolo

Un nuovo studio condotto dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia analizza l’effetto delle piogge sui Campi Flegrei. La ricerca si concentra sulla zona di Pisciarelli, dove viene osservato come le precipitazioni influenzano il rilascio di fluidi idrotermali. Questi processi sembrano avere un impatto sulla pressione del suolo, sui tremori e sui terremoti che si verificano nell’area. I risultati indicano un legame tra eventi meteorologici e attività sismica nel vulcano.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in un nuovo studio, ha analizzato il modo in cui la pioggia influenza il rilascio dei fluidi idrotermali nella zona di Pisciarelli, influenzando così pressione e tremori del suolo e anche i terremoti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Campi Flegrei, 285 terremoti a gennaio: rallenta il sollevamento del suoloPubblicato il bollettino mensile dell’Ingv relativo a gennaio 2026: intensa attività sismica nell’area dei Campi Flegrei e deformazione del suolo...

Campi Flegrei, meno terremoti e rallenta il sollevamento del suolo: i dati del bollettino settimanaleNel bollettino settimanale 13 terremoti registrati e ulteriore rallentamento del sollevamento del suolo, confermato il trend geochimico in aumento.

Campi Flegrei, ipotesi di nuova faglia per aumento terremoti

Temi più discussi: Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei oggi 7 aprile, avvertite anche a Napoli; Ai Campi Flegrei è stato elaborato un modello per interpretare la sismicità della caldera; Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei nella notte: la più forte di magnitudo 3,3; Campi Flegrei, con i nuovi sensori ci prepariamo anche per l'allerta di livello arancione.

Campi Flegrei, il nuovo studio Ingv: come la pioggia influenza terremoti e pressione del suoloL'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in un nuovo studio, ha analizzato il modo in cui la pioggia influenza il rilascio dei fluidi idrotermali ... fanpage.it

Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,3 avvia nuovo sciame sismico: Puzza di zolfoNuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: diverse scosse di terremoto nell'area di Napoli, la più forte di magnitudo 3.3 ... virgilio.it

Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: "Un forte odore di zolfo in strada" x.com