Allo Yacht Club de Monaco Sea Index lancia una nuova certificazione della qualità dell’aria per i superyacht

Lo Yacht Club di Monaco e Credit Suisse, parte del Gruppo UBS, hanno annunciato il lancio di una nuova certificazione della qualità dell’aria destinata ai superyacht. La Superyacht Eco Association (SEA Index) presenta questa iniziativa, che valuta diversi parametri ambientali, tra cui l’anidride carbonica. L’annuncio è stato fatto durante un evento allo Yacht Club de Monaco.

Anidride carbonica, ma non solo. La Superyacht Eco Association (SEA Index), iniziativa fondata dallo Yacht Club di Monaco e Credit Suisse (un marchio del Gruppo UBS), ha annunciato oggi il lancio della sua nuova certificazione della qualità dell'aria per i superyacht. L'obiettivo è valutare le imbarcazioni in base alle loro emissioni di ossidi di azoto (NOx) e particolato fine (PM2.5), fornendo al settore nautico il suo primo parametro di riferimento dedicato per l'impatto locale sulla qualità dell'aria. La certificazione integra il principale indice di riferimento SEA Index CO2 Rating, che rimane il principale riferimento di mercato per la valutazione dell'impatto climatico e include già propulsione ibrida, sistemi a batteria e tecnologie a combustibile alternativo.