Annunci di lavoro obbligatorio indicare la retribuzione prima dei colloqui | le nuove regole Ue

Notizia in breve

Le nuove norme dell'Unione Europea stabiliscono che le aziende devono indicare la retribuzione negli annunci di lavoro prima di procedere ai colloqui. La misura entra in vigore per garantire maggiore trasparenza e parità di trattamento tra candidati. Le aziende sono tenute a includere le informazioni salariali fin dal primo contatto e non solo durante le fasi successive del processo di selezione. La normativa si applica a tutte le offerte di lavoro pubblicate online o su altri canali.