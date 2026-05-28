Annunci di lavoro obbligatorio indicare la retribuzione prima dei colloqui | le nuove regole Ue
Le nuove norme dell'Unione Europea stabiliscono che le aziende devono indicare la retribuzione negli annunci di lavoro prima di procedere ai colloqui. La misura entra in vigore per garantire maggiore trasparenza e parità di trattamento tra candidati. Le aziende sono tenute a includere le informazioni salariali fin dal primo contatto e non solo durante le fasi successive del processo di selezione. La normativa si applica a tutte le offerte di lavoro pubblicate online o su altri canali.
Scatta l'obbligo di indicare la retribuzione all'interno degli annunci di lavoro prima di un colloquio. Lo prevede la direttiva europea 2023970 sulla trasparenza salariale che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il prossimo 7 giugno. L'Italia lo ha già fatto, lo scorso 30 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Annunci di lavoro: ora è obbligatorio scriverlo
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