competenze prima dei titoli le nuove regole dei recruiter

Le aziende stanno modificando il modo in cui selezionano i candidati, dando priorità alle competenze concrete rispetto ai titoli di studio. Secondo un rapporto recente, i recruiter utilizzano sempre più spesso strumenti digitali e algoritmi per valutare le capacità effettive dei candidati, riducendo l'importanza delle qualifiche formali. Questa evoluzione cambia le modalità di approccio al mercato del lavoro, con un'attenzione crescente alla dimostrazione pratica delle competenze.

IL CURRICULUM non basta più. Job Farm fotografa un cambio di paradigma nel mercato del lavoro: dalla promessa alla prova, dal potenziale dichiarato alla capacità dimostrata, in un contesto in cui recruiter e algoritmi selezionano candidati sempre più rapidamente e con criteri più stringenti. Dal 2013 a oggi la trasformazione è stata profonda e si è riflessa direttamente negli strumenti chiave della selezione, a partire da curriculum vitae e colloquio, oggi ridisegnati da tecnologia e nuove esigenze delle imprese. Nel pieno della crisi, oltre dieci anni fa, il mercato italiano mostrava un tasso di occupazione poco sopra il 55%, con una disoccupazione oltre il 12% e punte superiori al 40% tra i giovani, mentre il fenomeno dei Neet sfiorava il 26%.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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