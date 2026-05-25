Anno 1 n 16 – Mondo ATA Le ferie per il personale supplente | cosa prevede il CCNL
È stato pubblicato un aggiornamento sul trattamento delle ferie per il personale supplente nel settore scolastico. Il documento analizza le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), specificando come vengono gestite le ferie durante il periodo di supplenza. La newsletter fornisce dettagli utili per chi lavora o aspira a lavorare come supplente, offrendo una panoramica sulle regole vigenti.
Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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