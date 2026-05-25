Anno 1 n 16 – Mondo ATA Le ferie per il personale supplente | cosa prevede il CCNL

Da orizzontescuola.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato pubblicato un aggiornamento sul trattamento delle ferie per il personale supplente nel settore scolastico. Il documento analizza le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), specificando come vengono gestite le ferie durante il periodo di supplenza. La newsletter fornisce dettagli utili per chi lavora o aspira a lavorare come supplente, offrendo una panoramica sulle regole vigenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Thomas Fischietto Sta Esagerando Il Problema della Sicurezza Fai da Te a Milano | RUVIDO 325

Video Thomas Fischietto Sta Esagerando? Il Problema della Sicurezza Fai da Te a Milano | RUVIDO 325

Notizie e thread social correlati

Anno 1, n. 13 – Mondo ATA. Ferie personale su 5 giorni + graduatorie 24 mesi e riepilogo settimanaleNella newsletter di questa settimana si parla delle ferie del personale scolastico, che saranno di cinque giorni, e delle graduatorie, aggiornate...

Personale ATA: come recuperare le ferie se si ammala durante il riposoIl personale ATA scolastico può convertire le ferie in giorni di malattia in caso di malattia durante il periodo di riposo.

Temi più discussi: Io ci sono: il volontariato estivo dei giovani; Martina Batini diventa numero 1 del mondo nel fioretto femminile! Al 2° posto ora c’è Martina Favaretto. Entrambe le azzurre hanno superato la statunitense Kiefer che dopo oltre un anno cede lo scettro del ranking di specialità; Mondiali di calcio: chi sono i marcatori più giovani? L'elenco completo; Insonnia cronica: perché non è solo un sintomo.

anno 1 n 16 mondoAnno 1, n. 15 – Mondo ATA. I permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari: come funzionano e a chi spettano + le notizie della settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapev ... orizzontescuola.it

anno 1 n 16 mondoAnno 1, n. 14 – Mondo ATA. In quali casi si prorogano i contratti di supplenza. Graduatorie 24 mesi e le news più importanti della settimanaMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapev ... orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web