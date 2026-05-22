Anno 1 n 15 – Mondo ATA I permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari | come funzionano e a chi spettano + le notizie della settimana Iscriviti gratuitamente

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella newsletter di questa settimana si approfondisce il funzionamento dei permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari, spiegando a chi spettano e come vengono concessi. Viene inoltre fornita una panoramica delle ultime notizie relative al settore scolastico e alle graduatorie, offrendo aggiornamenti utili a docenti e aspiranti. Mondo ATA si rivolge a chi lavora nella scuola, a chi è in graduatoria e a chi desidera entrare nel settore, proponendo notizie e approfondimenti settimanali.

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