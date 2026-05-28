L’attrice ha rivelato di aver avuto una cataratta a esordio precoce, che le ha causato una perdita di vista quasi totale per circa dieci anni. La condizione si è manifestata intorno ai 30 anni, mentre era impegnata nelle riprese del film. Ha spiegato di aver vissuto un periodo in cui vedeva molto poco, senza specificare i trattamenti o le diagnosi ufficiali.

L’attrice de Il diavolo veste Prada 2 ne ha parlato durante un episodio del podcast del New York Times, Popcast. La patologia - una progressiva opacizzazione del cristallino - ha iniziato a manifestarsi intorno ai 30 anni, proprio mentre Anne Hathaway era impegnata nelle riprese di Interstellar di Christopher Nolan. Per quasi dieci anni, senza la piena consapevolezza della gravità della situazione, l’attrice - che sta per compiere 44 anni - ha continuato a lavorare, prendendo parte a film come Lo stagista inaspettato, Colossal, Ocean’s 8, Cattive acque e Armageddon Time - Il tempo dell’apocalisse. Una carriera intensa portata avanti mentre la sua vista si riduceva progressivamente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway: «Sono stata praticamente cieca per una decina di anni»

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Anne Hathaway Paycheck For Every Movie She Ever Made

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