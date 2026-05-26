Anne Hathaway ha dichiarato di essere stata cieca per dieci anni. La notizia arriva dopo il suo ritorno pubblico, che ha sorpreso molti. Non sono stati forniti dettagli sulla natura della condizione o sul percorso di guarigione. La divulgazione si concentra sulla rivelazione di un’esperienza personale che ha vissuto in silenzio per molto tempo. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui momenti difficili vissuti lontano dal mondo dello spettacolo.

Dietro il ritorno trionfale di Anne Hathaway si nasconde una battaglia personale rimasta a lungo lontana dai riflettori. L’attrice, protagonista di uno degli anni più intensi della sua carriera complice il sequel de Il Diavolo veste Prada, ha rivelato di aver convissuto per circa un decennio con un grave problema alla vista che ha profondamente segnato la sua vita privata e professionale. La confessione è arrivata durante un’intervista rilasciata al podcast Popcast del New York Times, dove la star hollywoodiana ha raccontato per la prima volta il difficile percorso affrontato tra i 30 e i 40 anni. “Sono stata quasi cieca per dieci anni ”, ha dichiarato Anne, sorprendendo fan e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anne Hathaway inaspettata: “Sono stata cieca per dieci anni”

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ANNE HATHAWAY es INSOPORTABLEMENTE FALSA Y CREÍDA

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