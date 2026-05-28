A 30 anni, l'attrice ha scoperto di avere una cataratta precoce e si è sottoposta a un intervento chirurgico. Ha raccontato di aver convissuto per quasi dieci anni con una forte compromissione visiva a un occhio, senza rendersene conto della gravità. Ora, a 43 anni, ha condiviso la sua esperienza.

Cause e segnali Secondo quanto riporta il portale della Mayo Clinic, nelle fasi iniziali la cataratta a esordio precoce della quale ha sofferto Anne Hathaway può coinvolgere solo una piccola porzione del cristallino e causare una lieve perdita della vista, ma con il tempo l’opacità si estende fino a incidere anche sulle attività quotidiane. Come si legge sul portale di Gruppo San Donato, nel caso della cataratta giovanile il processo di opacizzazione del cristallino non dipende dal solo invecchiamento, ma può essere dovuto a cause diverse. Tra queste troviamo malattie come diabete, ipotiroidismo o ipertiroidismo, infezioni o infiammazioni croniche agli occhi, come l’uveite, interventi di chirurgia oculare, lesioni o traumi all’occhio, assunzione per un tempo prolungato di farmaci cortisonici oppure di terapie come i chemioterapici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway, che a 30 anni ha avuto un problema di cataratta precoce: «Ho dovuto operarmi: non mi ero resa conto di quanto la situazione fosse grave»

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Anne Hathaway: quando hai 43 anni ma sembri ancora una ventenne!

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Anne #Hathaway ha raccontato di aver convissuto per dieci anni con una cataratta precoce che l’ha resa quasi cieca da un occhio. Dopo l’intervento chirurgico, l’attrice ha recuperato la vista e oggi parla anche dei rumors sul lifting facciale. x.com

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