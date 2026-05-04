L’attrice Anne Hathaway ha raccontato di aver ricevuto commenti sulla sua apparenza quando aveva otto anni, ricevendo la frase che non era considerata “carina”, ma “eccentrica”. Ha spiegato di aver provato vergogna per queste parole, che hanno segnato un episodio della sua infanzia. Attualmente impegnata nella promozione di un nuovo film, Hathaway ha condiviso questa esperienza in un’intervista, offrendo uno sguardo sulla sua crescita personale.

Anne Hathaway prosegue il racconto, svelando la critica della maestra: «E lei mi dice: ‘Sai una cosa Annie? Lavorerai sempre perché non sei carina ma sei eccentrica’». La reazione di Meryl Streep e Emily Blunt si sfoga in un sonoro: «Cosa?», così Anne Hathaway continua: «All'epoca ricordo solo di essere stata invasa da un'ondata di vergogna e di aver risposto tipo ‘okay’. Ma ripensandoci una volta cresciuta mi sono detta: 'Chi dice una cosa del genere a una bambina?'». Emily Blunt risponde, incoraggiando l'amica e collega: «Una persona crudele. Una persona crudele e piena di rancore, che si sente minacciata da una bambina di otto anni».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway: «A otto anni mi dissero che non ero carina ma eccentrica. Ho provato vergogna»

Meryl Streep e Anne Hathaway sono a Seul per la terza tappa del tour de Il Diavolo Veste Prada 2.

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