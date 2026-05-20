Il presidente degli Stati Uniti ha espresso il suo supporto al procuratore generale texano durante la corsa al seggio al Senato, preferendolo rispetto al senatore uscente. La scelta è stata annunciata a una settimana dalla chiusura delle urne nelle primarie repubblicane in Texas, che sono state caratterizzate da un alto costo e da molte controversie. La competizione si svolge in vista del ballottaggio tra i candidati di partito, con il risultato ancora da determinare.

Il presidente Trump ha dato il suo appoggio al procuratore generale del Texas Ken Paxton, preferendolo al senatore uscente John Cornyn, nel ballottaggio repubblicano per il Senato degli Stati Uniti in Texas, una settimana prima della conclusione delle votazioni nelle controverse e costose primarie. “Ken Paxton ha passato momenti difficili, in molti casi in modo molto ingiusto, ma è un combattente e sa come vincere”, ha scritto Trump sui social media. “Il nostro Paese ha bisogno di combattenti e anche di lealtà alla causa della grandezza”. La mossa dell’ultimo minuto di Trump di appoggiare Paxton è un tentativo di porre fine alla corsa elettorale dopo settimane di aspra battaglia in uno stato che i democratici vedono come una potenziale opportunità di conquista a novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump appoggia Ken Paxton nella corsa al Senato in Texas in vista del ballottaggio

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Trump endorses Ken Paxton in Texas GOP Senate race

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