L'artista ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, tra i più desiderati del momento. Il cambio di look arriva prima dell’avvio del suo tour estivo, programmato tra poche settimane. La cantante ha condiviso l’immagine sui social, mostrando il nuovo stile. Il tour, ancora senza date ufficiali, vedrà l’artista esibirsi in diverse città italiane. La modifica dell’aspetto coincide con l’annuncio del nuovo percorso musicale, senza ulteriori dettagli su date o location.

I concerti inizieranno a luglio, ma l'artista sembra aver voluto già battezzare la nuova serie di appuntamenti con un nuovo hair look, mostrato proprio in queste ore sui social. È stata, infatti, proprio la stessa cantante a pubblicare un video su TikTok dove, intenta a cantare e muovere qualche passo sulle note di un brano di Pino Daniele, fa sfoggio del suo nuovo taglio di capelli, un wolf cut dalla texture wavy, volutamente stropicciata, che risponde perfettamente alle ultime tendenze hair. Scalato al punto giusto, specie sui lati per creare volume, e con una maxi frangia pronta a regalare ancora più carattere al look, il taglio scelto da Angelina Mango è in cima alla lista degli haircut più desiderati, anzi, ricercati della stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Angelina Mango cambia look: il nuovo taglio è uno dei più ricercati del momento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Angelina Mango cambia look in occasione del suo ultimo concerto i commenti

Notizie e thread social correlati

Angelina Mango esce allo scoperto, chi è il nuovo fidanzato: non uno qualunque!Angelina Mango ha annunciato pubblicamente il suo nuovo compagno, confermando che si tratta di una persona non nota.

Angelina Mango, il nuovo taglio di capelli sulle note di Pino Daniele è già cultAngelina Mango ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli accompagnato dalla canzone di Pino Daniele.

Temi più discussi: Angelina Mango cambia look e 'stravolge' i capelli (ma non solo): il video virale; Ma che le è successo?: Angelina Mango cambia di nuovo look (e fa il boom di views); Un milione di click in 24 ore per Angelina Mango e il suo nuovo look. Il video; Angelina Mango cambia look, ?capelli rosso scuro, frangetta e abiti oversize: Ma è davvero lei?. Il video diventa virale.

#AngelinaMango torna con un nuovo look e riparte dai teatri, i fan faticano a riconoscerla dopo il cambio di stile. La cantante ha mostrato sui social capelli borgogna e outfit oversize durante il ritorno sul palco con il tour Nina canta nei teatri. x.com

Angelina Mango sorprende tutti con il nuovo look: capelli rosso scuro e frangetta, i fan restano spiazzatiAngelina Mango ha mostrato su TikTok un cambio look radicale che ha lasciato senza parole i fan. Capelli rosso vinaccia, frangetta e stile completamente nuovo: il video è diventato virale in poche ore ... ohga.it

Angelina Mango cambia look, capelli rosso scuro, frangetta e abiti oversize: Ma è davvero lei?Un ritorno in grande stile. Angelina Mango ha riacceso i riflettori sul suo profilo TikTok, lasciando a bocca aperta i tantissimi follower che aspettavano con ansia sue notizie. Dopo un periodo ... ilmattino.it