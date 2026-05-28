Andrew Robertson si unirà al Tottenham

Il Tottenham Hotspur è stato associato all'acquisto di Andrew Robertson negli ultimi mesi. Secondo fonti online, il club avrebbe mostrato interesse per il difensore. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sull’accordo o sui tempi dell’eventuale trasferimento. La notizia riguarda esclusivamente le voci di mercato e non ci sono conferme ufficiali o annunci da parte dei club coinvolti.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Tottenham Hotspur è stato fortemente collegato alla mossa di Andrew Robertson negli ultimi mesi. Secondo Fabrizio Romano ormai avrebbero trovato l’accordo con il difensore scozzese. Il club italiano della Juventus sperava di dirottare la mossa, ma il Tottenham ha cercato di assicurarsi la sua firma da gennaio e riuscirà a superare il traguardo. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Andrew Robertson ha bisogno di un nuovo inizio. Robertson ha deciso di lasciare il Liverpool in cerca di un tempo di gioco regolare, e sembra che si dirigerà a nord di Londra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Andy Robertson set to join Tottenham

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Robertson al Tottenham: accordo verbale per un colpo a zeroIl Tottenham ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare il terzino scozzese, che ha annunciato la volontà di lasciare il Liverpool dopo nove anni.

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