La Juventus punta Andrew Robertson a parametro zero | scatta la sfida di mercato con il Tottenham per il terzino del Liverpool

Da stilejuventus.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha avviato i contatti per ingaggiare Andrew Robertson dal Liverpool. Il club italiano punta al terzino sinistro scozzese, nato nel 1994, senza pagare una cifra di trasferimento. La trattativa si scontra con il Tottenham, che ha anch’esso manifestato interesse per il giocatore. La decisione finale dipenderà dalle offerte e dalle trattative in corso tra le parti coinvolte. Robertson è considerato un obiettivo prioritario per la prossima campagna di mercato.

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La Juventus ha messo nel mirino Andrew Robertson, terzino sinistro classe 1994 della nazionale scozzese e colonna del Liverpool, individuandolo come un rinforzo strategico a parametro zero per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione diffusa da Sportmediaset, l’esterno difensivo si libererà a parametro zero dai Reds il prossimo 30 giugno, data in cui scadrà ufficialmente il suo attuale vincolo contrattuale. Le probabilità di un rinnovo dell’accordo tra il calciatore e la dirigenza inglese appaiono ormai ridotte al minimo, uno scenario che ha spinto il giocatore a valutare con estremo interesse l’opportunità di confrontarsi con una nuova avventura professionale lontano da Anfield. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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