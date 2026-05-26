La Juventus punta Andrew Robertson a parametro zero | scatta la sfida di mercato con il Tottenham per il terzino del Liverpool

Notizia in breve

La Juventus ha avviato i contatti per ingaggiare Andrew Robertson dal Liverpool. Il club italiano punta al terzino sinistro scozzese, nato nel 1994, senza pagare una cifra di trasferimento. La trattativa si scontra con il Tottenham, che ha anch’esso manifestato interesse per il giocatore. La decisione finale dipenderà dalle offerte e dalle trattative in corso tra le parti coinvolte. Robertson è considerato un obiettivo prioritario per la prossima campagna di mercato.