Andrea Sempio e la pericolosità sociale perché la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica

La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La decisione arriva dopo aver valutato la sua “pericolosità sociale”. La perizia mira a verificare eventuali condizioni patologiche al momento dell’omicidio. Sempio, 37 anni, è sotto inchiesta per il delitto che ha scosso la città. La consulenza servirà a capire se ci siano aspetti clinici che possano influenzare la sua responsabilità.

La Procura di Pavia ha deciso di sottoporre Andrea Sempio a una consulenza psichiatrica. Il 37enne è indagato per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi, l’incarico serve a chiarire un punto delicato: le sue eventuali condizioni patologiche al momento dei fatti. La nota porta la firma del procuratore Fabio Napoleone, che ha affidato l’accertamento allo psichiatra Roberto Catanesi. Le determinazioni assunte, scrive Napoleone, «sono volte ad assicurare una ricostruzione quanto più completa, oggettiva e scientificamente fondata della vicenda» Cosa deve accertare lo psichiatra Roberto Catanesi. Il perito dovrà verificare «l’eventuale sussistenza» nell’indagato «di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione». 🔗 Leggi su Open.online

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