In un’intervista al settimanale Oggi, l’attore ha raccontato delle sue relazioni passate con donne famose, tra cui Moana Pozzi, Elena Sofia Ricci e Stefania Orlando. Ha condiviso dettagli sulla sua vita sentimentale e sulle persone con cui si è legato in passato, senza entrare in particolari giudizi o opinioni. La conversazione si è concentrata sui ricordi delle relazioni, mantenendo un tono diretto e senza approfondimenti personali o giudizi.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attore Andrea Roncato ha parlato delle donne famose con cui ha avuto delle relazioni, in passato. Tra queste ha ricordato Moana Pozzi, Elena Sofia Ricci, ma anche la sua ex moglie Stefania Orlando. Oggi l’attore 79enne spiega di aver trovato la tranquillità accanto a sua moglie Nicole Moscariello e si dice un donnaiolo pentito. “La vita da playboy fa schifo”, dice. Riguardo Elena Sofia Ricci dice: “Era convinta che la tradissi. Si sbagliava. È una donna di personalità. Siamo rimasti amici” Moana Pozzi (Raiplay) Riguardo Moana Pozzi, che conobbe sul set del film Pompieri, nel 1985, e che in seguito diede anche un voto a Roncato, come amante – un bel sette – l’attore ricorda: “Non nego di essere fiero della sua valutazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Andrea Roncato e le sue ex famose: il racconto su Moana Pozzi, Elena Sofia Ricci e Stefania Orlando

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Andrea Roncato: Moana Pozzi era una donna di unintelligenza fuori dal comune

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