Alessia Marcuzzi è tornata a essere al centro delle cronache di gossip, questa volta per una possibile relazione sentimentale. Si parla di un uomo brasiliano di cui si conoscono poche informazioni, ma che sembra aver conquistato il suo interesse. La conduttrice, che aveva mantenuto un profilo basso sulla sua vita privata, ora viene vista in compagnia di questa persona sconosciuta.

Si parla di un nuovo capitolo sentimentale per Alessia Marcuzzi, tornata al centro dell’attenzione del gossip dopo anni di discrezione sulla sua vita privata. La presentatrice è stata infatti paparazzata durante un romantico weekend a Venezia in compagnia di un uomo misterioso, presto identificato come l’imprenditore brasiliano Tiago Schietti. Le immagini della coppia, diffuse dal settimanale Chi, mostrano i due mentre passeggiano mano nella mano tra le calli della città lagunare, scambiandosi gesti affettuosi e baci. Un dettaglio che ha immediatamente alimentato la curiosità dei fan e dei media: chi è davvero il nuovo compagno della conduttrice? Il nome del nuovo presunto fidanzato della Marcuzzi è Tiago Schietti, un imprenditore quarantenne di origine brasiliana che vive a San Paolo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nuovo amore per Alessia Marcuzzi? Chi è il misterioso brasiliano

Articoli correlati

Alessia Marcuzzi ritrova l’amore: tutto su Tiago Schietti, il misterioso imprenditore brasilianoDopo quattro anni di vita sentimentale blindata, Alessia Marcuzzi è di nuovo innamorata.

Leggi anche: Alessia Marcuzzi ha un nuovo amore, l’imprenditore brasiliano Thiago Schietti: le foto su Chi

Alessia Marcuzzi ritrovato l'amore: baci e carezze a Venezia con uomo misterioso

Approfondimenti e contenuti su Alessia Marcuzzi

Temi più discussi: Marcuzzi ritrova l’amore brasiliano; Chi è Giulio Berruti oggi al centro del gossip per una presunta frequentazione con Michelle Hunziker; Navis Sapiens: ecco la prima nave di lusso al mondo con intelligenza artificiale; Chi è Valentina De Ceglie, la moglie di Fabrizio Biggio.

Alessia Marcuzzi ha un nuovo amore, l’imprenditore brasiliano Thiago Schietti: le foto su ChiLa conduttrice paparazzata a Venezia con il nuovo compagno. La love story ufficializzata dal settimanale Chi dopo il divorzio nel 2022. ilfattoquotidiano.it

Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti paparazzati a Venezia: chi è il nuovo amore della conduttriceQuattro anni dopo la separazione dal marito Paolo Marconi Alessia Marcuzzi ha ritrovato l'amore. Accantonati i gossip e smentiti i presunti flirt con ballerini e colleghi del mondo ... ilgazzettino.it

È padre di un bambino, Giuseppe, che ha 3 anni. Chi è Tiago Schietti, il nuovo compagno di Alessia Marcuzzi: https://fanpa.ge/OspZV - facebook.com facebook

La dedica di Alessia Marcuzzi per Paolantoni #CTCF x.com