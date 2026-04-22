L’Isola dei Famosi attraversa un momento di cambiamenti, con diverse figure che si contendono la conduzione del reality. Dopo l’ultima edizione condotta da Ilary Blasi, gli ascolti sono diminuiti e non attirano più come in passato. Tuttavia, si sono fatte avanti nuove candidate, tra cui una showgirl e una conduttrice televisiva, che si sfidano per ottenere il ruolo di padrona di casa del programma. La sfida tra le tre si sta facendo sempre più intensa.

Nonostante gli ascolti non siano più allettanti da anni, di fatto dall’ultima conduzione di Ilary Blasi, c’è chi fa a gara per presentare L’Isola dei Famosi. Uno scontro che in realtà riguarda soprattutto le alte sfere, con Mediaset e Banijay dall’altra. In mezzo resta il pubblico che, di fatto, ha già dimostrato d’essere saturo di questo format, che non riesce a proporre VIP abbastanza allettanti da restare sintonizzati. Un problema che, di fatto, riguarda anche il Grande Fratello. Ecco quali sono le opzioni. Belen Rodriguez favorita. Il nome di Belen Rodriguez svetta sugli altri. La showgirl, modella e conduttrice argentina sembrava aver conquistato il proprio posto con Le Iene, al netto di anni trascorsi a fare da spalla comica e figura sexy.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Isola dei Famosi, da Belen ad Alessia Marcuzzi: sfida a 3 per la conduzione del reality

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Panoramica sull’argomento

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