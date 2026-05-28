Andrea Delogu al Festival di Sanremo? La sua risposta

Andrea Delogu ha confermato di non partecipare al Festival di Sanremo. La conduttrice ha risposto alle voci circolate nelle ultime ore, chiarendo di non essere coinvolta nell’edizione di quest’anno. La sua presenza alla manifestazione non è prevista, nonostante la crescente popolarità tra il pubblico italiano.

Andrea Delogu al Festival di Sanremo? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore, arriva la sua risposta. Andrea Delogu è sempre più amata e seguita dagli italiani. La sua carriera negli ultimi mesi ha subito tantissime variazioni, dalla vittoria a Ballando con le Stelle fino ad arrivare alla conduzione di un programma televisivo tutto suo. Dalla radio alla Tv, Andrea non smette di illuminare e sorprendere i telespettatori. Leggi anche Malika Ayane lancia “Una possibilità”: ironia e nostalgia nel nuovo singolo dopo Sanremo Nelle ultime ore stando a quanto riporta Fanpage.it, emergerebbe dunque che la presentatrice potrebbe affiancare Stefano De Martino al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Andrea Delogu al Festival di Sanremo 2026 La sua risposta a La volta buona

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