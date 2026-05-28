Andrea Delogu accanto a De Martino a Sanremo 2027? La replica | Non invierò il messaggino a Stefanuccio

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Delogu ha negato di aver inviato un messaggio a Stefano De Martino riguardo alla conduzione del Festival di Sanremo 2027. La giornalista ha chiarito che non ci sono accordi o proposte ufficiali e che non ha intenzione di contattare De Martino per questo scopo. La dichiarazione arriva dopo le voci di una possibile collaborazione tra i due per la prossima edizione del festival.

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Andrea Delogu commenta l'indiscrezione secondo la quale affiancherà Stefano De Martino alla conduzione del Festival di Sanremo 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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