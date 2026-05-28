Andrea Delogu ha dichiarato di non aver scritto a Stefano De Martino riguardo a Sanremo 2027. Negli ultimi mesi, il suo nome è stato spesso associato al Festival, in particolare in relazione alle voci che vedrebbero De Martino come possibile partecipante della prossima edizione. La conduttrice ha precisato di non aver avuto contatti con il collega in merito all'evento.

Negli ultimi mesi il nome di Andrea Delogu è stato spesso accostato al prossimo Festival di Sanremo, soprattutto dopo le indiscrezioni che vedrebbero Stefano De Martino tra i possibili protagonisti della futura edizione della kermesse. A fare chiarezza ci ha pensato la stessa conduttrice nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, dove ha parlato apertamente delle voci che continuano a circolare sul suo possibile approdo sul palco dell’Ariston nel 2027. La presentatrice de La porta magica ha spiegato di vivere questa situazione con grande tranquillità, senza trasformarla in un’ossessione professionale. “Non invierò il messaggino a Stefanuccio”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Andrea Delogu frena su Sanremo 2027: “Non scriverò a Stefano De Martino”

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