Chiedono ad Antonella Clerici se affiancherebbe De Martino a Sanremo 2027 lei svicola | Domanda terribile

Antonella Clerici non ha risposto quando le è stato chiesto se affiancherebbe Stefano De Martino alla conduzione del Festival di Sanremo 2027. Ha preferito dare un consiglio al collega.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Stefano De Martino a Sanremo 2027, la reazione di Antonella Clerici: “Il talento va riconosciuto”Indiscrezioni, che si sono rivelate infondate, indicavano Antonella Clerici come una delle figure di Sanremo 2027.

Sanremo 2027 sarà condotto da Stefano De Martino e Antonella ClericiCarlo Conti si prepara a passare ufficialmente il testimone del Festival di Sanremo a Stefano De Martino.

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Chiedono ad Antonella Clerici se affiancherebbe De Martino a Sanremo 2027, lei svicola: Domanda terribileAntonella Clerici non ha risposto quando le è stato chiesto se affiancherebbe Stefano De Martino alla conduzione del Festival di Sanremo 2027. Ha preferito dare un consiglio al collega. Leggi tutte le ... fanpage.it

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Antonella Clerici: «La dote migliore per fare questo lavoro non è la bravura, ma l’empatia. Vedo colleghi anche molto bravi che non ce l’hanno» Vuole fare nomi «No, non mi avrai (ride, ndr). Sono una donna positiva, vivo e lascio vivere» 1/3 Continua (Ch x.com