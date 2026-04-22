Chiedono ad Antonella Clerici se affiancherebbe De Martino a Sanremo 2027 lei svicola | Domanda terribile

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Clerici non ha risposto quando le è stato chiesto se affiancherebbe Stefano De Martino alla conduzione del Festival di Sanremo 2027. Ha preferito dare un consiglio al collega.🔗 Leggi su Fanpage.it

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