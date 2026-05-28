Un uomo indagato per omicidio da oltre un anno e in attesa di rinvio a giudizio. Durante le intercettazioni, si sente parlare di strategie come “Andiamo dalla zia” per evitare intercettazioni. Un altro interlocutore commenta che questa tattica sarebbe ancora più strana. La procura di Pavia sta preparando la richiesta di rinvio a giudizio, e sarà un giudice a decidere il procedimento.

Andrea Sempio, da oltre un anno, è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Nelle prossime ore la procura di Pavia procederà con la richiesta di rinvio a giudizio e poi sarà un giudice a decidere come si procederà. In carcere c’è un colpevole condannato in via definitiva per lo stesso reato, Alberto Stasi, per il quale la procura di Pavia che sta conducendo le indagini ha proposto la revisione, consegnando i faldoni alla procura Generale di Milano, mentre i suoi avvocati stanno producendo la richiesta autonoma di revisione. La procura guidata da Fabio Napoleone con l’aggiunto Stefano Civardi ha prodotto 7 faldoni in un anno e mezzo e tra questi documenti ci sono gli elementi che scagionano Stasi e quelli che, al contrario, sono considerati di colpevolezza per Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Andiamo dalla zia": le strategie di papà Sempio per non farsi intercettare. Ma Andrea: "Sarebbe più strano ancora"

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